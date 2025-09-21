Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. EP

El Reino Unido y Portugal reconocen este domingo el Estado Palestino

El primer ministro británico, Keir Starmer, considera que es un «deber moral» y acompañará su declaración posiblemente con el anuncio de sanciones para Hamas

M. Pérez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:53

El Gobierno británico reconoce este domingo al Estado Palestino. El primer ministro, según ha desvelado en declaraciones públicas, considera que «ahora es el momento de ... defender» la solución de los dos Estados, lo que sumará al Reino Unido a una larga lista de países que se han adherido a esta declaración y que será debatida por el conjunto de Naciones Unidas en su Asamble General entre este lunes y el martes. El Rey Felipe VI y el presidente español, Pedro Sánchez, viajan a Nueva York para participar en la cumbre.

