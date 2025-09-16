Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Benjamín Netanyahu, en la rueda de prensa que compartió en Jerusalén con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio. Reuters

Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»

Los propietarios y directivos de las 200 compañías más importantes de la economía hebrea le censuran que esté dispuesto a asumir el aislamiento internacional y convertir el Estado en una autárquica «súper-Esparta»

M. Pérez

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:03

El Foro Empresarial de Israel, la organización que representa a las 200 empresas más grandes del país, ha advertido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ... su empeño de continuar la guerra en Gaza conduce al Estado hebreo a una «crisis económica y política peligrosa y sin precedentes». En una declaración contundente que coincide con el comienzo de la invasión terrestre de Gaza City, los empresarios exigen al jefe del Gobiero que detenga la guerra, haga los esfuerzos precisos para liberar a los rehenes en manos de Hamás y, a continuación, convoque elecciones generales. En definitiva, reclaman abrir la puerta a una nueva etapa política israelí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  6. 6

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  7. 7 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  8. 8

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  9. 9 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  10. 10 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»

Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»