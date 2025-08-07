Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

«Cinco divisiones, cinco meses». «Cinco divisiones, cinco meses». Benjamín Netanyahu planea tomar Gaza antes de finales de enero mediante la movilización de un formidable ... dispositivo bélico integrado por cinco divisiones del ejército, cada una de ellas formada a su vez por más de 10.000 militares. Así se estima en una de las propuestas que este jueves estudiará el Consejo de Seguridad de Israel y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante con el beneplácito del primer ministro y la mayoría de su gabinete.

La reunión está prevista a las seis de la tarde (hora local) y se celebrará todavía en medio de fuertes tensiones entre el sector político y el militar sobre la idoneidad de conquistar el territorio palestino. La jeraquía castrense, encabezada por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zemir, el ministro de Exteriores, Gedeon Sa'ar, y miembros de la oposición son contrarios a una conquista a gran escala de la Franja.

Mientras Netanyahu argumenta que esta opción es la única que puede salvar a los rehenes tras la ruptura de las negociaciones con Hamás, el ejército considera todo lo contrario: en caso de verse cercados, los milicianos podrían ejecutar a los secuestrados o huir dejándolos abandonados hasta morir de hambre,

Los estrategas militares opinan, además, que una ocupación total puede cumplir el objetivo de arrinconar a Hamás, pero probablemente de convertirla también en una organización fragmentada con miles de militantes capaces de pasar al modo de guerra de guerrillas. En esas circunstancias, el jefe del Estado Mayor ha advertido al primer ministro que las tropas pueden acabar empantanadas en un conflicto peligroso y largo, e introducir a Israel en su propia guerra de Vietnam.

El primer objetivo de la propuesta con más visos de aprobarse en el consejo consiste en cercar Gaza City, la antigua capital, al norte, en la que viven entre 600.000 y un millón de gazatíes. Allí todavía quedan barrios infranqueables al ejército. Los comandantes creen que la conquista no será sencilla. Las Fuerzas de Defensa han sufrido hasta ahora 495 bajas mortales y el escenario al que se enfrentarían, según estas fuentes, son calles plagadas de explosivos y edificios que los milicianos han minado por completo en su retirada. Bajo tierra quedan decenas de kilómetros de subterráneos sin explorar.

Según este plan, las Fuerzas de Defensa ordenarán a la población evacuar la ciudad y dirigirse a los campamentos que todavía siguen abiertos en la Franja central. Asentamientos castigados y sin apenas infraestructuras. Aquí, en unas pocas semanas, se levantarían nuevas tiendas provisionales y hospitales de campaña para alojar a los nuevos refugiados. Tras la evacuación, las tropas tomarían por completo la histórica capital.

La invasión continuará más tarde por los campamentos del centro de Gaza, según estas previsiones, obligando a toda la masa de población –incluidos los desplazados de Gaza City– a viajar hasta la denominada «zona humanitaria» de Al-Mawasi, en el sur. Fuente próximas al Gobierno aseguran que el primer ministro y su gabinete tienen la esperanza de que la propia presión demográfica, con más de dos millones de civiles hacinados en un pequeño terreno costero, fuerce a las familias a emigrar a otros países, según cita esta mañana la emisora Kan.

Existe un plan alternativo, consistente en que el ejército asedie Gaza City y los asentamientos del centro de la Franja al mismo tiempo y emprenda una acción de línea dura: cortar todos los suministros y lanzar una campaña de ataques selectivos para obligar a Hamás a retroceder antes de tomar el territorio. Sin embargo, los expertos militares han llegado a la conclusión de que una ofensiva de este estilo causaría más bajas y dilataría los plazos.

El propio Netanyahu habría descartado esta opción antes del consejo de esta tarde. En la reunión tomarán parte los altos mandos militares y los ministros de su gabinete relacionados directamente con la seguridad del país. Los dos jefes de Finanzas y Seguridad, que lideran el sector ultra del Gobierno, son partidarios de una acción rápida y destructiva, que permita una anexión inmediata de Gaza al Estado hebreo.

El jefe del Gobierno no parece dispuesto de momento a ir tan lejos. Quiere que el consejo le dé a él y a su ministro de Defensa, Israel Kanz, competencias para tomar decisiones plenas sobre la marcha, señala 'The Times of Israel'. En principio, parece decantarse por la ocupación gradual, ante la eventualidad de que Hamás acepte entregar a todos los rehenes y rendirse. La posibilidad es harto remota, pero Catar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto están ejerciendo presión en ese sentido. Sus mediadores temen que los planes del primer ministro terminen con cualquier posibilidad de una tregua definitiva.

¿Cuál sería el papel de Estados Unidos en esta operación? Donald Trump se ha mostrado partidario de «dejar que Israel haga lo que debe hacer». El portal informativo Axios señaló este miércoles que la Casa Blanca no se plantea intervenir en el plan sobre Gaza, como sí hizo en el bombardeo al programa nuclear de Irán. Sin embargo, sí es prácticamente seguro que Washington jugará un rol en la vertiente humanitaria arrogándoselo a su presidente..

Tal y como publican este juves medios hebreos, el royecto de ocupación contempla que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), la agencia respaldada por Israel y EE UU, abra hasta doce nuevos puntos de reparto de ayuda, según ha reconocido el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, a Bloomberg News.

La GHF tiene ahora en funcionamiento sólo cuatro almacenes logísticos, insuficientes para satisfacer las necesidades de la población en las condiciones actuales. El formidable movimiento de masas que supondrá una invasión obligará a multiplicar la distribución alimentaria para evitar una catástrofe humanitaria todavía mayor en el centro y el sur de la Franja. Además, según el Ministerio de Defensa, facilitaría alejar a los civiles de la órbita de Hamás, que todavía mantiene el control sobre la distribución clandestina en Gaza City.

«Todo es cuestión de financiación», ha señalado Huckabee, antes de precisar que el despliegue de nuevos centros de comida dependería de la seguridad que puedan proporcionar las tropas sobre el terreno. Según el Canal 12, esta expansión costaría unos mil millones de euros. Los abonaría EE UU y otros aliados. Incluso está previsto que Donald Trump anuncie este refuerzo en breve.

En caso de aprobarse este plan, al Estado Mayor le corresponderá ahora hacer cálculos y sacar efectivos de todas partes. Los comandantes sostienen que será necesario exprimir el cuerpo de reservistas y aumentar y prolongar el servicio militar, dado el volumen de trabajo que supondrá explorar, conquistar y asegurar toda la Franja. Si el ejército opta por continuar solo con unidades regulares, el Estado Mayor ha advertido que será necesario trasladar las tropas establecidas en los frentes de Siria, Líbano y Cisjordania y convocar a decenas de miles de reservistas a cubrir esos flancos.