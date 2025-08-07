Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Unidades blindadas del ejército israelí estacionadas en la frontera con Gaza. EFE

Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

El Consejo de Seguridad estudia este jueves una propuesta para tomar Gaza City y luego expandirse mientras el alto mando militar teme que Israel se enfrente a «su propio Vietnam»

Miguel Pérez

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:05

«Cinco divisiones, cinco meses». «Cinco divisiones, cinco meses». Benjamín Netanyahu planea tomar Gaza antes de finales de enero mediante la movilización de un formidable ... dispositivo bélico integrado por cinco divisiones del ejército, cada una de ellas formada a su vez por más de 10.000 militares. Así se estima en una de las propuestas que este jueves estudiará el Consejo de Seguridad de Israel y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante con el beneplácito del primer ministro y la mayoría de su gabinete.

