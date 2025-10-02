Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación del Sindicato de Estudiantes en Barcelona en apoyo a Palestina. E.P.

Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la Flotilla por toda España

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general que lleva por lema '¡Paremos el genocidio!'

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:19

Las manifestaciones promovidas por el Sindicato de Estudiantes, que convocó una huelga general para este jueves bajo el lema '¡Paremos el genocidio!', sirvieron como acto ... de protesta a lo largo y ancho del país contra la interceptación de la Flotilla humanitaria por parte de Israel. La marcha más numerosa fue la de la capital catalana, con 6.500 asistentes, según la Guardia Urbana, en un recorrido desde la plaza Universitat de Barcelona hasta la plaza Sant Jaume que tenía como objetivo denunciar «el genocidio sionista» y la detención de la misión. Entre los asistentes se escucharon proclamas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Hijo de puta, Donald Trump' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.

