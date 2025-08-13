Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un niño gazatí corre a por la ayuda alimentaria arrojada desde aviones en Deir al-Balah. Reuters

Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Los islamistas ya han trasladado a uno de sus líderes a El Cairo para un primer contacto, aunque Netanyahu no aparcará sus planes de ocupación y negocia la apertura en Sudán del Sur de un campamento para los gazatíes

M. Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:10

Israel baraja enviar esta misma semana a Doha a un equipo negociador para abordar de nuevo la posibilidad de un alto el fuego en Gaza ... y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. El retormo a una posible mesa de diálogo es consecuencia, especialmente, del esfuerzo de los mediadores árabes que, desde la ruptura de los contactos entre los islamistas y el Estado hebreo en julio, han mantenido la presión sobre las dos partes para que no arrojasen la toalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  2. 2 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  3. 3

    Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada
  4. 4 La desértica imagen de una playa de Almuñécar antes del boom turístico
  5. 5

    Despliegue de la Guardia Civil para sorprender al dueño de un invernadero recóndito de marihuana
  6. 6 El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única»
  7. 7 Diputación pedirá explicaciones a la empresa del trabajador fallecido en Alhendín
  8. 8

    Ábalos se mete en la madriguera de Granada
  9. 9

    Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente
  10. 10

    El Wolfsberger intenta la vuelta de Weissman

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes