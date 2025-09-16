Israel bombardea un puerto controlado por los rebeldes hutíes en Yemen

Israel ha bombardeado este martes el puerto yemení de Hodeida, controlado por los rebeldes hutíes. Es el último ataque de la tropas hebreas contra los ... milicianos respaldados por Irán, tras el asesinato del primer ministro hutí el mes pasado en la capital, Saná. Horas después de esta acción, el ejército de Tel Aviv aseguró que había interceptado un misil lanzado desde Yemen. Las sirenas sonaron en Jerusalén y otras zonas del país.

Previamente, la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, informó de que «doce ataques aéreos del enemigo israelí tenían como blanco el puerto de Hodeida», y el portavoz militar del grupo, Yahya Saree, afirmó que sus defensas aéreas estaban «enfrentándose a aviones enemigos que lanzan una agresión contra nuestro país».

Por su parte, el ejército israelí confirmó haber disparado contra la «infraestructura militar» hutí en el puerto, utilizada «para transferir armas suministradas por el régimen iraní con el fin de ejecutar ataques contra el Estado de Israel y sus aliados». Antes de la ofensiva, el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, había ordenado la evacuación del puerto y de los barcos anclados allí.

En un comunicado publicado en la red social X, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, avisó a los hutíes de que «seguirán sufriendo golpes y pagando un doloroso precio por cualquier intento de ataque al Estado de Israel». Los rebeldes de Yemen han lanzado drones y misiles contra territorio hebreo desde el inición de la invasión de Gaza en 2023.