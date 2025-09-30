Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Dos menores israelíes han resultado heridos este martes al ser atropellados por un coche en un cruce de carreteras en Cisjordania, en lo que las ... autoridades han calificado de «ataque terrorista». El agresor ha sido abatido a tiros por un reservista que circulaba en su automóvil y presenció el arrollamiento.

Los dos adolescentes se encontraban en el arcén de una carretera conocida como Ruta 60 en Al-Khader, al sur de Jerusalén. El coche, que circulaba por el carril derecho de la carretera, realizó una maniobra abrupta al pasar a su altura, abordó la cuneta y los atropelló. A continuación, el conductor descendió y trato de apuñalarlos.

En ese momento, el oficial en la reserva detuvó su vehículo en el arcén, se bajó y comenzó a llamar la atención del atacante, que se dirigió hacia él en actitud amenazadora. Cuando lo tuvo a pocos metros, abrió fuego contra él, Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de vigilancia de la carretera. El agresor fue identificado como un palestino de 32 años residente en la localidad de Beit Fajjar, situada a escasa distancia del lugar del atentado.

Dos ambulancias se encargaron de trasladar a las víctimas a un hospital. Uno de los heridos tiene 15 y sufre lesiones de gravedad. Su amigo, de 16 años, se encuentra en estado reservado. En este mismo cruce se han producido otros atentados con anterioridad. En diciembre de 2024, un comando terrorista ametralló un autobús aprovechando que redujo su velocidad al llegar a la intersección. Un niño resultó muerto de un disparo. El autocar se dirigía a Jerusalén.

El atentado se ha producido dos días después de que un camión conducido por un ciudadano palestino intentara arrollar a dos militares en una carretera cisjordana cerca del asentamiento colonial de Kedumim. Los dos soldados circulaban a bordo de su propio vehículo y decidieron detenerse y encararse con el camionero después de que les infundiera sospechas. En ese momento, el camión aceleró y la patrulla abrió fuego contra el chófer, que falleció al momento. Al parecer, una de las balas disparadas por uno de los militares alcanzó a su compañero en la cabeza, que murió posteriormente.