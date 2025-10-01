Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Palestinos en el sur de la Franja realizan sus compras en un mercado al aire libre entre las ruinas de las casas. Reuters

Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

La organización islamista pide aclaraciones en torno al desarme y el exilio de sus líderes y pide más tiempo para debatir la propuesta de la Casa Blanca

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:23

Se mantiene la incertidumbre a la espera de conocer la respuesta de Hamás a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra ... en Gaza. Los islamistas mantienen las consultas abiertas con el resto de facciones palestinas y, según informa el medio saudí 'Asharq Al Awsar', han solicitado a los mediadores modificaciones en el texto de 20 puntos que han recibido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  3. 3 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  4. 4

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  5. 5

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  6. 6 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  7. 7

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  8. 8 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  9. 9 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  10. 10 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz