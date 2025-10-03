Hamás acepta el plan de paz de Trump
Se pliega a liberar a todos los rehenes a cambio de un alto el fuego y a iniciar una negociación inmediata para el resto de puntos de la propuesta
Viernes, 3 de octubre 2025, 22:00
Al final, Hamás ha decidido no esperar a que acabe el último plazo otorgado por Donald Trump para que responda a su plan de paz ... y ha emitido un comunicado agradeciendo los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin al conflicto y aceptando algunas de sus condiciones. Las más relevantes son la liberación de todos los rehenes israelíes que obran aún en su poder -tanto vivos como muertos- a cambio de un alto el fuego permanente y la cesión del poder de Gaza a un gobierno de tecnócratas palestinos sin afiliación política. Además, la organización islamista anuncia que está abierta a negociar inmediatamente el resto de los 20 puntos planteados por Trump.
La organización que provocó la guerra con Israel con su ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, afirma que ha llevado a cabo «amplias consultas dentro de sus instituciones de liderazgo, con facciones y fuerzas palestinas, y con mediadores y partes amigas, para llegar a una posición responsable con respecto al plan del presidente Donald Trump» y que «valora los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense, encaminados a poner fin a la guerra en Gaza, asegurar un intercambio de prisioneros, asegurar la entrada inmediata de ayuda humanitaria, rechazar la ocupación de la Franja y prevenir el desplazamiento de nuestro pueblo».
Hamás añade que «en consonancia con el logro de un alto el fuego completo y la retirada total de la Franja de Gaza», aprueba «la liberación de todos los cautivos israelíes, siempre que se garanticen las condiciones necesarias sobre el terreno para dicho intercambio», y afirma su disposición «a entablar negociaciones inmediatas, a través de mediadores, para discutir los detalles de este proceso».
«El movimiento también reafirma su acuerdo para transferir la administración de la Franja de Gaza a una autoridad palestina compuesta por tecnócratas independientes, con base en el consenso nacional y con el respaldo árabe e islámico», reza el comunicado.
«En cuanto a otras cuestiones de la propuesta del Presidente Trump relativas al futuro de Gaza y los derechos inalienables del pueblo palestino, éstas están vinculadas a una postura nacional palestina unificada, basada en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes, y se discutirán dentro de un marco nacional integral en el que Hamás participará activa y responsablemente», concluye la organización integrista.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión