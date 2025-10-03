Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un proyectil de Israel hace blanco en Gaza. EFE

Hamás acepta el plan de paz de Trump

Se pliega a liberar a todos los rehenes a cambio de un alto el fuego y a iniciar una negociación inmediata para el resto de puntos de la propuesta

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:00

Al final, Hamás ha decidido no esperar a que acabe el último plazo otorgado por Donald Trump para que responda a su plan de paz ... y ha emitido un comunicado agradeciendo los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin al conflicto y aceptando algunas de sus condiciones. Las más relevantes son la liberación de todos los rehenes israelíes que obran aún en su poder -tanto vivos como muertos- a cambio de un alto el fuego permanente y la cesión del poder de Gaza a un gobierno de tecnócratas palestinos sin afiliación política. Además, la organización islamista anuncia que está abierta a negociar inmediatamente el resto de los 20 puntos planteados por Trump.

