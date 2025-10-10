Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La activista Reyes Rigo. RC

La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara

Reyes Rigo lleva detenida desde el 1 de octubre y es la única española que aún no ha sido deportada a España

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:19

Comenta

Se complica la situación para Reyes Rigo, la activista española de la flotilla a Gaza detenida el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo ... de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza y que, a diferencia del resto de sus compañeros, aún no ha sido deportada a España porque está acusada de morder a una funcionaria israelí durante un control médicol. Aunque el Minsiterio de Asuntos Exteriores fijó el miércoles como fecha para su liberación, la Fiscalía de la región de Neguev, donde se encuentra la cárcel en la que está retenida, ha presentado cargos contra ell y ha solicitado que permanezca en prisión preventiva, según ha informado este viernes la Policía de Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  3. 3

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  6. 6 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  7. 7

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  8. 8 Al menos dos heridos en una colisión múltiple en la Circunvalación a la altura de Albolote
  9. 9

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  10. 10 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara

La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara