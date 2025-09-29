Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tony Blair en Londres. AFP

Blair emerge de la mano de la Casa Blanca para el gobierno de una Franja arrasada

El exprimer ministro británico llega con la difícil tarea de buscar puntos de encuentro entre los países árabes e Israel

T. Nieva

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:23

El desarrollo del plan de paz acordado ayer entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu impulsa la figura del ex primer ministro británico Tony Blair como ... la de un líder de posguerra para una Gaza devastada. El nuevo Ejecutivo de transición, que gobernará la Franja hasta su asunción por una futura autoridad palestina –en nada similar a la que manda en Cisjordania– sitúa al presidente de EE UU como el principal responsable del organismo, junto a otros jefes de Estado que todavía no han sido precisados y el político británico que dirigió el Reino Unido entre 1997 y 2007 y al Partido Laborista desde 1994 y 2007.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  2. 2 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  3. 3 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  4. 4 La familia granadina pionera en importar productos para el campo desde EEUU que ahora exporta a 57 países
  5. 5

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  6. 6 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  7. 7 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  8. 8

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  9. 9

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  10. 10 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Blair emerge de la mano de la Casa Blanca para el gobierno de una Franja arrasada

Blair emerge de la mano de la Casa Blanca para el gobierno de una Franja arrasada