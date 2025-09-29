Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gazatíes frente a un edificio atacado por Israel. EP

Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Las organizaciones internacionales alertan del peligro que corren 25 bebés en incubadoras y cientos de pacientes en hospitales amenazados por los combates

Z. Aldama

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:28

Puede que la paz en Gaza sea de lo que más se habla en los despachos de gobiernos y de instituciones internacionales alarmadas por lo ... que cada vez más gente considera un genocidio, pero sobre el terreno lo que continúa imperando es la guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen avanzando en sus operaciones para lograr el control de Ciudad de Gaza, donde más de 800.000 palestinos han decidido ya evacuar la localidad pese a las escasas alternativas residenciales que quedan en la Franja. Los militares hebreos calculan que cada día se marchan entre 30.000 y 50.000 más, por lo que los desplazados internos pronto sumarán un millón.

