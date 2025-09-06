Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trump estrecha la mano a Arnault en su visita a la nueva fábrica de Louis Vuitton en Texas AFP

El lujo francés se abraza con Trump

Bernard Arnault, presidente del gigante LVMH, celebra el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas frente a los dirigentes galos que lo critican con dureza

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:37

El hombre más rico de Francia mantiene una posición a contracorriente respecto al sentimiento generalizado en su país. El reciente acuerdo entre Washington y Bruselas, ... que impone un 15% de aranceles a las exportaciones europeas, y deja indemnes las estadounidenses, ha suscitado duras críticas por parte de los dirigentes galos. El primer ministro, François Bayrou, lamentó la «sumisión» europea, mientras que el presidente, Emmanuel Macron, dijo que el bloque comunitario «no había sabido hacerse temer» en las negociaciones de ese pacto desigual. Para el empresario Bernard Arnault es, en cambio, «una demostración de inteligencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  2. 2 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  3. 3 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  4. 4 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  5. 5

    El nuevo corte de la A-44 una década después genera polémica en la Costa
  6. 6

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  7. 7 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  8. 8

    Comienzan las obras «de emergencia» en la estación de tren anunciadas en 2022
  9. 9 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  10. 10

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El lujo francés se abraza con Trump

El lujo francés se abraza con Trump