Los huidos del 'sueño americano'

El éxodo masivo de estadounidenses que huyen del Gobierno de Donald Trump ha convertido a los norteamericanos en los nuevos inmigrantes del mundo que hoy ... dejan atrás un país fundado y forjado también por inmigrantes. El 'sueño americano' del país de la libertad y la oportunidad se ha tornado en pesadilla bajo una administración que ha declarado la guerra a la democracia, la ley, el pensamiento crítico, la cultura y la diversidad, y hasta a la ciencia.

La nueva clase de 'refugiados' profesionales se ha visto forzada a hacer las maletas sin dilación, resuelta a afrontar las inconveniencias de una reubicación de vida a cambio de tranquilidad y estabilidad. Desde la victoria electoral de Trump en noviembre, las búsquedas en internet relacionadas con la reubicación en el extranjero se han disparado más de un 1.500%.

En su mayor parte, el actual éxodo americano ha buscado cobijo en países de habla inglesa como Canadá, Australia y las islas del Caribe de influencia británica. Otros se han decidido a cruzar el charco a Europa buscando acomodo en países como Gran Bretaña, que ofrece la doble nacionalidad, Alemania, Francia, y España. Según datos del Ministerio del Interior del Reino Unido, entre enero y marzo de este año se han registrado más de 1.900 solicitudes de ciudadanía por parte de estadounidenses que desean vivir y trabajar en el país indefinidamente. Y si tomamos como referencia marzo del año pasado, el número de solicitudes alcanzó un total de 6.618. Otros han optado por regresar a los lugares de procedencia de sus antepasados, como en el caso de los irlandeses o los italianos, que durante casi dos siglos salieron en masa al nuevo mundo de oportunidad que ofrecía América.

1.500 por cien han crecido desde noviembre las búsquedas en internet relacionadas con la reubicación en el extranjero.

Aunque la mayoría mantiene un perfil discreto para evitar represalias en caso de que tengan que volver, muchas celebridades, con medios económicos para asegurarse una reubicación sin sobresaltos, han elevado sus críticas a Trump desde la seguridad de la distancia. «Sabía que venir a Irlanda me mantendría a salvo. Salir de los Estados Unidos era una necesidad porque mi corazón no podía soportar el dolor de lo que iba a hacer y lo que ha hecho», señaló la semana pasada la humorista gay Rosie O'Donnell. La ex presentadora de un talk-show de televisión, de 63 años, se mudó a Irlanda a principios de año con su hij@ Dakota, de 12, que es no-binario, por «cuestiones de seguridad», para «mantenerse a salvo las dos». «Estoy bien, estoy a salvo aquí en Irlanda. Estoy fuera del alcance de la mandarina Mussolini», señaló. O'Donnell, que ha sido una abierta crítica de Trump, con quien mantiene una riña pública desde hace 20 años, señaló no haberle «perturbado en absoluto» la amenaza del presidente de despojarla de la ciudadanía estadounidense. «Nunca renunciaré a ella. Nunca», recalcó.

Ampliar Graduados en la Universidad de Harvard, en el punto de mira de Trump. EFE

Ataque a la educación

El ecosistema académico ha sido otro de los sectores profesionales más afectados por las medidas de hostilidad de la administración Trump hacia las universidades, especialmente las de élite, cuyo fomento del pensamiento crítico y disidencia, considera liberales y nocivos. Los drásticos recortes de fondos a los programas de investigación universitarios han forzado a muchos académicos y científicos a buscar oportunidades en otros países. Un momento que replica a la inversa el éxodo masivo de científicos, artistas y muchos otros de la Europa acosada por la amenaza fascista y nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. «Todo el sistema de investigación y toda la educación en Estados Unidos están bajo ataque», señaló Brian Sandberg, profesor de historia en la Universidad del Norte de Illinois, que investiga el cambio climático durante la Pequeña Edad de Hielo de entre los siglos XVI y XIX.

«Somos como los del Titanic diciendo que nuestro barco no se puede hundir. No existe ningún barco que no pueda hundirse» Marci Shore Historiadora

Francia y la Unión Europea han puesto en marcha programas académicos con dotaciones millonarias para atraer a los investigadores estadounidenses afectados por los recortes. La Universidad de Aix-Marsella, AMU, en el sur del país, ha sido la primera del país en acoger a 'refugiados académicos norteamericanos' con el programa 'Safe Place for Science' ('Un lugar a salvo para la ciencia'), un grupo de ocho expertos seleccionados a finales de junio.

La iniciativa, la primera de este tipo en el país, se estrenó en marzo y en menos de un mes atrajo a unos 300 solicitantes de prestigiosas universidades estadounidenses, como Stanford y Yale. El alto volumen de demandas para acceder a una universidad de bajo perfil en comparación con otras de mayor renombre del país, habla, según el presidente de la AMU, Eric Berton, de la «urgencia» de la situación al otro lado del Atlántico. «Lo que está teniendo lugar aquí hoy está relacionado con otro período oscuro de nuestra historia», señaló. Berton y el expresidente francés François Hollande han promovido incluso la creación de un estatus de 'refugiado científico'.

James, un experto climático de una universidad de investigación de buena reputación que prefiere no hacer público su nombre por temor a represalias, junto a su esposa, que estudia la intersección de los sistemas judiciales y las democracias, son dos de los académicos que han logrado una plaza en la AMU. Y aunque no se ven a sí mismos como 'refugiados', no ocultan su profunda preocupación por el futuro de la investigación académica bajo el mando de Trump. Aix-Marsella, que ha asignado 15 millones de euros para el programa, presiona al Gobierno francés para que aporte la misma cantidad, lo que le permitiría duplicar su plan de contratación de 20 a 39 científicos. Con todo, los salarios académicos y los fondos a la investigación en Europa son bastante más bajos que en Estados Unidos. Pero, las prestaciones sociales lo compensan.

Una antropóloga de Biología seleccionada también para el programa, ha tenido que ponderar las discrepancias salariales con respecto a EE UU, aunque ha observado ventajas en contrapartidas como el coste de la vida en Francia, mucho más bajo, la educación, que para sus dos hijos sería gratuita, y la tranquilidad de vivir en Marsella.

Ampliar Manifestantes participan en una performance artística. Reuters

La reubicación en Canadá, el país vecino con un nivel de vida similar a Estado Unidos, y un sólido sistema de servicios sociales y de sanidad, ha atraído a un considerable número de médicos estadounidenses, así como a intelectuales que denuncian los problemas políticos y sociales, y el ataque a las universidades. Este ha sido el caso de los tres prominentes profesores de Yale, que incluyen al conocido historiador Timothy Snyder, su esposa, Marci Shore, ambos especializados en historia de Europa del Este, y al profesor de filosofía y autor de libros sobre el fascismo y la propaganda, Jason Stanley. Los tres hicieron de su reubicación en Canadá un acto muy público con declaraciones en la prensa que denunciaban el avance hacia el autoritarismo de la administración Trump.

Visas de 'nómada digital'

«Quiero que los estadounidenses se den cuenta de que esta es una emergencia democrática», señaló Jason Stanley, experto en autoritarismo. Snyder y Shore, que han dedicado décadas al estudio de la historia del autoritarismo en Europa Central y del Este, establecieron paralelismos entre los regímenes fascistas que han estudiado y la actual administración republicana. «Somos como la gente del Titanic afirmando que nuestro barco no se puede hundir», dijo Shore. «Y como historiadora sabes que no existe ningún barco que no pueda hundirse». En otoño, los tres comenzarán a dar clases en la reconocida escuela Munk de la Universidad de Toronto.

10.000 expatriados estadounidenses recalaron en Madrid a mediados de 2024.

Otro destino de preferencia para los estadounidenses que escapan de Trump es España, especialmente la región de Madrid, donde la nueva ola de reubicación se añade a la que ya surgió a mediados de 2024, que sumó casi 10.000 expatriados. Según datos del Ministerio de Migración, desde mediados de 2018, se ha producido un aumento del 35%, pese a la caída que supuso la pandemia. Las solicitudes de residencia no han parado, sobre todo las llamadas visas de 'nómada digital'. «El nivel de interés ha sido sorprendente. Apenas damos abasto», señaló recientemente al 'Financial Times' el asesor Federico González, fundador de GS Legal Consulting, una empresa que asesora a los estadounidenses que buscan mudarse a España.

El estilo de tolerancia, el bajo coste de la vida -el más bajo de las capitales europeas-, el clima, el arte y por supuesto la comida, tienen la culpa. Para Sunny Lee, una coreana-estadounidense de Atlanta que se mudó a Madrid con su esposo y sus dos hijos en 2023, el traslado, que en un principio fue un simple cambio de aire, se ha tornado existencial. «En este momento tengo cero deseos de regresar a EE UU. Lo que está sucediendo allí me da ansiedad, particularmente como familia de minorías, y como mujer», dijo.

«Salir de EE UU era una necesidad porque mi corazón no podía soportar el dolor de lo que iba a hacer y lo que ha hecho» Rossie O'Donnell Humorista

El legendario saxofonista de jazz de Nueva York, durante años miembro de gira de los Rolling Stones, Tim Ries, que se mudó a Madrid durante una larga temporada en 2024, confesó recientemente a esta periodista que está «encantado con el estilo de vida». Y destacó que durante su estancia en la ciudad no vio «una sola rata».

Algunos foros en Facebook como 'Refugiados del régimen de Trump' ofrecen consejos de reubicación en España, y, según la Escuela Americana, el mayor interés proviene de lugares como California, Colorado y Florida. Uno de los nuevos 'refugiados' de alto perfil, que este año se mudó al país con su mujer española y sus dos hijos, el actor Richard Gere, tampoco ha hecho un secreto de su rechazo público al régimen de Trump. «Tenemos a un matón de presidente», declaró en la última gala de los Premios Goya. España, dijo, es ahora su «nuevo hogar».