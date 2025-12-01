Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

La UE acelera los contactos diplomáticos para aprobar el salvavidas financiero a Ucrania

Kallas asegura que la cumbre europea no acabará sin acuerdo sobre el uso de los activos rusos congelados, mientras Bélgica sigue sin apoyar la medida

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:36

Comenta

A pocas semanas de la cumbre europea de diciembre, que se celebrará en Bruselas el 18 de diciembre, los contactos diplomáticos se han acelerado para ... desbloquear el apoyo financiero a Ucrania a través del uso de los activos rusos congelados. Bélgica -país en el que se encuentran la mayoría de estos bienes inmovilizados- se resiste a respaldar la medida por sus dudas sobre los riesgos asociados a ella, pero la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ya ha adelantado que los líderes de la Unión Europea (UE) «no abandonarán el Consejo de diciembre sin un resultado sobre la financiación de Ucrania».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  3. 3 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  4. 4 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  8. 8 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  9. 9 El pequeño taller familiar de Granada que ahora es un gigante mundial de los neumáticos
  10. 10 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UE acelera los contactos diplomáticos para aprobar el salvavidas financiero a Ucrania

La UE acelera los contactos diplomáticos para aprobar el salvavidas financiero a Ucrania