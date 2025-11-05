Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista exterior de la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres. AFP

Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario

Los tres casos, ocurridos en las últimas dos semanas, se atribuyen a fallos humanos o administrativos

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

En menos de dos semanas, tres presos han sido liberados por error en Inglaterra, un hecho que ha reabierto el debate sobre la solidez del ... sistema penitenciario británico y la fiabilidad de los mecanismos administrativos que regulan la custodia de los reclusos. Los incidentes implican a dos internos del centro penitenciario de Wandsworth, en el suroeste de Londres, y a un tercero de la prisión de Chelmsford, en Essex. Los tres casos se produjeron en circunstancias diferentes, pero todos comparten un origen común: un fallo humano o administrativo que permitió la liberación de personas que debían permanecer bajo custodia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  8. 8 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  9. 9

    El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana
  10. 10 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario

Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario