¿Qué significa el artículo 4 de la OTAN?

El artículo 4 que ha activado Polonia es uno de los diferentes mecanismos de ayuda mutua que tiene la OTAN sin recurrir al artículo 5, ... donde se establece que en caso de agresión de un enemigo a un aliado el resto debe responder militarmente de modo automático contra él. En esta ocasión, la incursión de un grupo de drones rusos en el espacio aéreo polaco carece del principal factor promotor para autorizar esa réplica inmediata de los ejércitos aliados: que se haya tratado de una ofensiva voluntaria flagrante y probada.

La propia OTAN ha señalado que no considera la intrusión como un ataque en sentido propio y el Ministerio de Defensa ruso ha declarado que Polonia no era un «objetivo». El primer ministo polaco, Donald Tusk, ha subrayado asimismo que «no estamos en guerra». Sin embargo, sí ha considerado la operación una «probable provocación a gran escala». Y ahí si encaja el artículo 4. «El derribo de los drones que amenazaban nuestra seguridad es un éxito para las fuerzas polacas y de la OTAN, lo que simultáneamente cambia la situación política», ha explicado Donald Tusk.

Varsovia convoca así a consultas al resto de gobiernos de la Alianza para evaluar entre todos el nivel de la amenaza, determinar si la integridad de Polonia se ha visto comprometida y establecer posibles respuestas. O como ha dicho Tusk, es «importante» ofrecer una «respuesta coordinada» con el resto de aliados. ¿Cuál? Son múltiples: desde una advertencia, sanciones o que la organización acuerde reforzar la seguridad en el flanco oriental y envíe más medios militares o incluso establezca nuevas bases disuasorias.

«Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada», cita expresamente el artículo 4. Su redacción es más calmada evidentemente que la del artículo 5 al que tantas veces se ha aludido desde el inicio de la guerra de Ucrania: «Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, en ejercicio de la legítima defensa individual o colectiva, ayudará a la Parte o Parte Atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada»

En definitiva, pese a ocupar lugares correlativos en el manual del Tratado del Atlántico Norte,, las diferencias entre los dos artículos son palpables. La diplomacia y las consultas frente a la fuerza, en primer lugar. Luego, muchos expertos creen que también es importante el efecto geoestratégico: las consultas cohesionan a los socios y ofrecen al resto del mundo una imagen sólida de unidad en la Alianza. El Gobierno polaco se ha comprometido a entregar a todos los socios un informe exhaustivo de la operación militar que sirva de base al análisis.