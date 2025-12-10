Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ensayo con un misil nuclear estadounidense sin carga atómica. AFP

Rusia advierte a EE UU que se acerca la fecha límite para renovar el Tratado START

El acuerdo caduca en febrero de 2026 y Moscú dice que un nuevo pacto debe garantizar el equilibrio de fuerzas nucleares entre las dos potencias y que no haya una escalada armamentística

Álex Bustos

Álex Bustos

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 17:01

El próximo 5 de febrero el tratado New Start que busca reducir el número de armas estratégicas de Estados Unidos y Rusia finaliza. En Moscú ... saltaron ayer las alarmas y el encargado de recordar a Washington que al acuerdo le quedan apenas dos meses de vigencia ha sido el secretario del Consejo de Seguridad, Serguéi Shoigú. «Nos quedan menos de cien días para la finalización del Nuevo START. Nuestras propuestas están sobre la mesa. Por supuesto, estamos esperando una respuesta», declaró el exministro de Defensa.

