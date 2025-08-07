Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una patrulla de Fronteras desembarca a los migrantes en Dover. EP

El Reino Unido detiene a los primeros migrantes del Canal de la Mancha que devolverá a Francia

Londres inaugura el programa piloto contra las pateras firmado con París, que por cada uno de los repatriados enviará a las islas a un solicitante de asilo con los papeles en curso

M. P.

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:32

El Reino Unido ha aplicado por primera vez el nuevo acuerdo con Francia sobre migración clandestina a un grupo de personas que llegó el miércoles ... a las costas de Dover tras cruzar en patera el Canal de la Mancha. El Ministerio de Interior les ha detenido a todos ellos y los mantendrá retenidos hasta que finalicen los trámites para devolverlos a territorio galo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  3. 3 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  4. 4 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  5. 5

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  6. 6

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario
  7. 7

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  8. 8 El pueblo de Granada que era conocido por sus puestos de melones y sandías
  9. 9 El Infoca estabiliza el incendio de Carataunas que ha obligado a desalojar cortijos
  10. 10 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Reino Unido detiene a los primeros migrantes del Canal de la Mancha que devolverá a Francia

El Reino Unido detiene a los primeros migrantes del Canal de la Mancha que devolverá a Francia