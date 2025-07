Putin a Trump: «Rusia no renunciará a sus objetivos en Ucrania»

Donald Trump anuncia sus llamadas con Vladímir Putin como si fuesen el estreno de un programa de televisión: «Hablaré con el presidente de Rusia a ... las 10 de la mañana, ¡gracias!», ha avanzado este jueves en su red social, Truth. Efectivamente, los dos líderes han mantenido su sexta conversación telefónica de este año coincidiendo con la polémica por la suspensión del envío de interceptores de misiles a Ucrania, y durante casi una hora han discutido sobre la invasión rusa y la situación en Oriente Medio tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán.

Pero, según la versión del Kremlin, que, a diferencia de lo habitual ha sido la primera en publicarse, Putin le ha trasladado a Trump que no tiene intención de renunciar a los objetivos que se ha puesto en Ucrania, pero que sí está interesado en una resolución negociada al conflicto. «Nuestro presidente afirmó que Rusia alcanzará las metas que se ha fijado: es decir, la eliminación de las causas profundas bien conocidas que llevaron a la situación actual, a la aguda confrontación actual, y que Rusia no cederá en estos objetivos», ha detallado el asesor Yuri Ushakov. Y ha añadido que los dos presidentes no han mencionado el armamento que Washington envía a Kiev y tampoco han discutido la posibilidad de un cara a cara, pero sí han acordado mantener abiertos los canales de comunicación actuales.

Esta conclusión es un nuevo jarro de agua fría para el mandatario estadounidense, que se ha involucrado de forma muy personal en la resolución de la guerra en Ucrania. Desafortunadamente, sus esfuerzos solo se han visto compensados con dos reuniones directas entre delegaciones de ambos países en Estambul, cuyo único acuerdo ha sido el intercambio de cientos de prisioneros de guerra. Sobre el campo de batalla, las tropas rusas continúan avanzando en diferentes frentes, aunque la cacareada ofensiva veraniega no está logrando exitos notables. Por su parte, Ucrania continúa atacando infraestructuras militares dentro de Rusia, a cientos de kilómetros de la frontera.

En cuanto a la situación en Oriente Medio, Moscú se ha limitado a reiterar que «la parte rusa destacó la importancia de resolver todas las disputas, desacuerdos y situaciones de conflicto exclusivamente por medios políticos y diplomáticos».