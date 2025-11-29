Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los manifestantes se llevan por delante un cordón policial en un acceso a Giessen. Reuters

Protestas masivas contra la fundación de la nueva rama juvenil de la ultra AfD

El partido de ultraderecha constituye Generación Alemania e intenta borrar los escándalos de su anterior cantera, disuelta por su extremismo

T. Nieva

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:41

Comenta

La constitución de Generación Alemania, la nueva sección juvenil de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), se convirtió ayer en una sucesión de altercados con ... una decena de policías heridos junto a un número indeterminado de activistas que protestaban contra el surgimiento de esta organización. Las manifestaciones sumaron a unas 30.000 personas y cortaron 16 puntos de entrada a Giessen, la ciudad al oeste del país elegida para la reunión fundacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  2. 2 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  3. 3 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  4. 4 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  5. 5 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  6. 6 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  7. 7

    La oferta de pisos por menos de 200.000 euros desaparece de Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares
  8. 8 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  9. 9

    «El precio de la vivienda en Granada está topando y va a dejar de subir»
  10. 10 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Protestas masivas contra la fundación de la nueva rama juvenil de la ultra AfD

Protestas masivas contra la fundación de la nueva rama juvenil de la ultra AfD