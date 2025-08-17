Los principales líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en la Casa Blanca

Los principales líderes europeos acompañarán este lunes a Volodímir Zelenski en su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. La entrevista se ha convertido ... en una cumbre euro-estadounidense ante la ventana abierta para un proceso de paz en Ucrania tras el encuentro entre los presidentes de EE UU y Rusia el pasado viernes en Alaska. Los gobernantes consideran que se trata de aprovechar el momento «más cercano al final de la guerra» que sucede desde hace tres años y medio, en palabras del primer ministro británico, Keir Starmer. El Gobierno francés ha explicado este domingo que uno de los objetivos primordiales de mañana en Washigton es engrasar la coordinación entre Europa y Estados Unidos «para alcanzar una paz justa y duradera y preservar los intereses vitales de Ucrania y la seguridad» del Viejo Continente.

La actividad a ambos lados del Atlántico es frenética. Los aliados parecen esperanzados en que la puerta abierta en Anchorage entre los jefes de las dos superpotencias siga abriéndose, aun con todas las cautelas respecto a Vladímir Putin, que «siempre acaba con engaños». Zelenski ha viajado a Bruselas con una agenda cargada. Tras una reunión prevista a las dos de la tarde con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ambos tienen prevista una videoconferencia con los promotores de la denominada Coalición de Voluntarios y luego partirán hacia Estados Unidos.

A la cumbre de este lunes asistirán también los máximos dirigentes de Francia, Emmanuel Macron; Finlandia, Alexander Stubb; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni. Aunque aún no ha confirmado su presencia, se da por seguro que la comitiva incorporará al 'premier' británico, Keir Starmer, y posiblemente también al primer ministro polaco, Donald Tusk, el último de los seis pesos pesados de la coalición. La UE ha precisado que Von der Leyen irá a Washington «a petición del presidente Trump».

Aunque no todos lo daban por sentado, parece que el líder republicano está cumpliendo fielmente los compromisos que adquirió la semana pasada con el presidente ucraniano y los aliados. Les prometió una información pormenorizada y no tomar decisiones unilaterales ain consultarles de manera previa. Tiene prisa por fijar avances. Según parece, en su conversación telefónica con Zelenski le informó que quiere organizar una reunión trilateral «rápidamente». El portal Axios, de hecho, informa que el presidente de EE UU baraja la fecha del 22 de agosto para una cumbre con Putin y Zelenski.

El líder ruso todavía no ha confirmado su interés en participar en un encuentro tripartito, que supondría el primer cara a cara con su enemigo en más de tres años y medio de guerra. El presidente ucraniano, en cambio, ha expresado tácitamente a Trump su disposición a esta cita, en lo que representa tambien un giro de actitud. Durante mucho tiempo, ha afirmado que sería proclive a una reunión con Moscú, «pero sin Putin».

«Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz», escribió Zelenski este sábado en la red X, donde anunció su predisposicióna reunirse con Putin y elogió que la «fortaleza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación».

La reunión será muy diferente a la que el líder ucraniano giró en marzo al Despacho Oval, donde fue abroncado y expulsado por Trump y su vicepresidente, JD Vance. El hecho de que ahora le acompañe la 'guardia pretoriana' de Europa garantiza que no recibirá gritos. Se supone. Igual que se presume que los animos de todos los presentes son ahora «más coincidentes» y «constructivos», dada la «ocasión histórica» que se presenta para la paz.

El inquilino del Despacho Oval está interesado en tratar con ellos la posibilidad de una inminente reunión trilateral con Putin y Zelenski, la cuestión territorial ucraniana –es decir, la cesión total o parcial del Donbás a Rusia–, la búsqueda «directamente» de un acuerdo de paz en vez de un «alto el fuego» y las «garantías de seguridad» al país después de que callen las armas. De momento, que Trump acepte estas garantías es el principal motivo que han celebrado los europeos.