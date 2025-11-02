Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Friedrich Merz, durante una reciente rueda de prensa al término de una asamblea europea. EP

El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz

Los conservadores quieren abrir el camino para el retorno de los sirios a su país mientras Berlín negocia directamente con los talibanes la repatriación de delincuentes afganos

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

El endurecimiento de la política migratoria y de acogida del Gobierno que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz, está conduciendo a un apreciable ... retroceso de la solicitudes de asilo en Alemania. El número de peticionarios registró en octubre una caída del 55% frente al mismo mes del pasado año, según informaciones del Ministerio federal de Interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  9. 9 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  10. 10 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz

El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz