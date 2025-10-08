Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

A la cita ministerial que se centrará en la reconstrucción de Gaza podría acudir el Secretario de Estado de EE UU Marco Rubio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29

Comenta

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiso dar un espaldarazo a la esquiva paz en Gaza organizando junto a Arabia Saudí una conferencia para impulsar ... el reconocimiento internacional del Estado palestino en el seno de Naciones Unidas. Fue una iniciativa que secundaron multitud de países, pero que repudiaron tanto Estados Unidos como Israel. Precisamente, sus líderes, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, firmaron poco después una propuesta de plan de paz para la Franja que, a la postre, se ha convertido en el primer rayo de esperanza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  4. 4 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  5. 5

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  6. 6 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  7. 7 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  8. 8

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política