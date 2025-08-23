Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Violencia. Un agente hace guardia junto a cuatro vehículos policiales incendiados frente a la comisaría de Cavaillon durante una operación antidroga. AFP

Francia sube el tono en la guerra contra la droga

«Es una amenaza existencial». Las autoridades galas multiplican las medidas para hacer frente al rampante comercio ilegal de estupefacientes: crean una fiscalía específica y encierran a los grandes narcos en la misma prisión

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:03

La consideran un símbolo de su voluntarista política contra el narcotráfico. La prisión de alta seguridad de Vendin-le-Veil, en el norte de Francia, ... abrió sus puertas el 22 de julio. Las autoridades galas quieren encerrar en ese centro penitenciario «a los 100 principales narcotraficantes del país», según el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. «Ya han llegado 79 detenidos» a esa prisión, informó hace unos días el dirigente conservador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  3. 3

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  4. 4

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  5. 5

    El Hotel Finca La Bobadilla, icono del lujo, cambia su dirección por imagen
  6. 6 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  7. 7

    Así es la carta enviada a los infractores de la zona de bajas emisiones de Granada
  8. 8

    Fallece un parapentista de 68 años tras sufrir una caída en Loja
  9. 9

    Carchuna da por perdida la temporada estival tras el tercer cierre de su playa
  10. 10 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Francia sube el tono en la guerra contra la droga

Francia sube el tono en la guerra contra la droga