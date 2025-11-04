Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El excomisario de Justicia, Didier Reynders. REUTERS

El excomisario de Justicia, acusado de blanqueo de capitales en Bélgica

Al parecer, Reynders compraba hasta 3.000 euros en boletos de lotería diarios. Después transfería el dinero de los premios de una cuenta pública a otras cuentas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:19

El excomisario de Justicia, Didier Reynders, fue acusado ayer de blanqueo de capitales. El caso permanecía abierto desde finales de 2024, pero ayer el juez ... instructor decidió acusar formalmente a Reynders al no dar por buenas sus explicaciones sobre el origen del dinero en efectivo que está siendo investigado. El que también fuera exministro de Finanzas belga gastaba entre 1.000 y 3.000 euros diarios en boletos de lotería que compraba en una gasolinera a las afueras de Bruselas.

