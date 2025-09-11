Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo. EFE

La Eurocámara aprueba una resolución que evita calificar de «genocidio» la situación en Gaza

El Parlamento Europeo respalda la propuesta de Von der Leyen de suspender el pacto comercial con Israel y solo menciona la palabra «genocidio» para referirse al caso abierto en la Corte Penal Internacional

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:40

Los principales grupos de la Eurocámara (los populares europeos, socialdemócratas, liberales, verdes) han sacado adelante una resolución no vinculante que denuncia la «dramática» situación en ... Gaza, que evita referirse a un «genocidio», y que respalda la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel. La iniciativa que se ha aprobado también con algún voto favorable del grupo de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas (ECR) ha obtenido 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones. Entre los eurodiputados españoles, la mayor parte del Partido Popular, el PSOE y PNV han apoyado la moción; Bildu y BNG se han abstenido y Vox e Irene Montero, entre otros, han votado en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
  2. 2

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  5. 5 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  6. 6

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  7. 7

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  8. 8 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967
  9. 9

    «Contamos con un desfase económico y estamos excedidos en el límite salarial»
  10. 10

    Anuncian cortes en la autovía A-7 dos días después del cambio de tráfico en la A-44

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Eurocámara aprueba una resolución que evita calificar de «genocidio» la situación en Gaza

La Eurocámara aprueba una resolución que evita calificar de «genocidio» la situación en Gaza