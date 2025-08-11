Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ibtissam Lachgar, a la derecha, en una imagen de archivo. EL CORREO

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Ibtissam Lachgar, una destacada feminista con una larga lucha por los derechos humanos, fue arrestada por blasfemia

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:00

Un juzgado de Rabat ha ordenado el ingreso en prisión de Ibtissam Lachgar, una de las principales defensoras de los derechos LGTBI en Marruecos y ... conocida por su activismo a favor de los derechos humanos. Lachgar se enfrenta a la posibilidad de ser acusada de atentar contra la religión islámica, un delito previsto en el código penal y que puede implicar multas de entre 2.000 y 20.000 euros e incluso cinco años de prisión si el delito se produce en un medio público.

