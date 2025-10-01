Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policías alemanes en Berlín. EFE

Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas

La Fiscalía Federal les acusa de preparar atentados contra objetivos israelíes y judíos en Alemania

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:31

La Policía alemana ha detenido este miércoles en Berlín a tres presuntos activistas de la organización radical palestina Hamás, a los que se ha ocupado ... armamento con el que planeaban realizar atentados contra objetivos judíos en Alemania. La Fiscalía Federal ha informado de que a los detenidos les han sido intervenidas «varias armas, entre ellas un fusil de asalto Kalaschnikov AK47, así como varias pistolas y numerosa munición».

