Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Caos en el tráfico aéreo de Europa. Un ciberataque de grandes proporciones contra la empresa que proveé los servicios de facturación y embarque a varios ... aeropuertos del continente está causando importantes retrasos y cancelaciones en diferentes terminales, obligadas a realizar estos trámites de forma manual. Los problemas más graves se regstran en Bruselas, Heathrow (Londres) y Berlín, donde miles se pasajeros se ven atrapados en interminables colas.

La gestión de los clientes para subir a bordo se ha vuelto muy complicada, según señalan fuentes aeroportuarias belgas. Los atascos y la lentitud de las operaciones mantiene, al parecer, a numerosos aviones a la espera de despegar en los aeropuertos, lo que amenaza con trastocar el calendario de vuelos. Los tres aeropuertos donde se han notificado colapsos son piezas clave en el tráfico aéreo sobre Europa.

El ciberataque «está teniendo un gran impacto en la programación de los vuelos y lamentablemente, causará retrasos y cancelaciones», ha declarado el operador belga, donde la caída de los sistemas se ha detectado esta noche. Como el resto, ha informado de que «estamos trabajando para soluionarlo lo antes posible».. Las términales afectadas han recomendado a los viajeros con vuelos programados para este sábado que antes de desplazarse, confirmen con sus aerolíneas si los aviones van a poder despegar. Heathrow aconseja llegar a sus instalaciones con al menos tres horas de antelación. Las compañías han empezado a llamar a empleados para que refuercen la atención al público en los mostradores en un intento de agilizar los embarques. Aún así, las demoras de salida en el aeródromo del oeste de Londres, por ejemplo, ya superan la media hora.

«Debido a un problema técnico con un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, los tiempos de espera en la facturación son más largos. Estamos trabajando en una solución rápida», han señalado también portavoces aeroportuarios de Berlín. De momento, se desconoce el alcance toal el ciberataue y su autoría.