Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La policía de Múnich ha ordenado el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada. Reuters

Cerrado el Oktoberfest de Múnich por amenaza de bomba

Las autoridades alemanas investigan posibles vínculos entre los explosivos hallados en el incendio de una vivienda y el famoso festival de la cerveza

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:19

El famoso Oktoberfest de Múnich, la mayor fiesta del mundo de la cerveza, permanecerá cerrado hasta al menos las 17.00 horas de este miércoles. ... Las autoridades alemanas han tomado esta decisión después de que la Policía descubriera explosivos en una vivienda incendiada en el norte de la capital bávara. Este cierre temporal es una medida preventiva mientras las fuerzas de seguridad investigan el origen del material explosivo y su posible relación con el evento cervecero que acoge la ciudad, por lo que ha levantado expectación mediática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  3. 3

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  4. 4 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  5. 5 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  6. 6 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  7. 7 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  8. 8

    Una vecina de Granada cobra durante nueve años la pensión de una fallecida
  9. 9

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  10. 10 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cerrado el Oktoberfest de Múnich por amenaza de bomba

Cerrado el Oktoberfest de Múnich por amenaza de bomba