Bruselas abre un expediente a Eslovaquia por no respetar la primacía del Derecho europeo

La Comisión Europea ha expedientado este viernes a Eslovaquia por cuestionar la primacía del Derecho de la Unión Europea tras su reciente reforma de la ... Constitución, en la que restringen los derechos del colectivo LGTB. Bruselas ha enviado una carta a las autoridades del país, con el populista Robert Fico a la cabeza, que tendrá ahora dos meses para responder al Ejecutivo comunitario.

La misiva llama la atención sobre Eslovaquia por «romper los principios fundamentales del Derecho europeo, en particular, el principio de primacía, autonomía, efectividad y uniformidad en la aplicación de la normativa europea». Y es que el pasado 26 de septiembre, el Gobierno eslovaco aprobó enmiendas a su Constitución con una serie de medidas controvertidas.

Entre otros, estas modificaciones permiten a las autoridades eslovacas -incluidos los tribunales- evaluar si el Derecho de la UE es aplicable a Eslovaquia, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). «Esto contraviene el principio de primacía del Derecho de la UE, elemento fundamental del ordenamiento jurídico de la UE, junto con los principios de autonomía, efectividad y aplicación uniforme del Derecho de la Unión», destaca la Comisión.

Incluso cuando un Estado miembro enmienda su Constitución, ese ejercicio de competencia nacional no puede saltarse los principios fundamentales de la Unión. Bruselas mostró su preocupación antes de la adopción de estas enmiendas, que fueron aprobadas sin haber resuelto los puntos señalados por la Comisión.