El ministro de Defensa belga, Theo Francken. EFE

Bélgica anima a los jóvenes a hacer la mili por 2.000 euros al mes

El Ministerio de Defensa enviará a partir de este lunes una carta a cerca de 150.000 ciudadanos belgas de 17 años invitándolos a hacer el servicio militar obligatorio

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:11

Este lunes -en la víspera del Día del Armisticio, fiesta nacional en Bélgica- miles de jóvenes han comenzado a recibir una carta en la que ... el Gobierno les invita a hacer el servicio militar voluntario durante un año por un sueldo de 2.000 euros al mes. La misiva llegará a los hogares de 149.000 jóvenes, hombres y mujeres, de de 17 años, según anunció el ministro de Defensa belga, Theo Francken, en su cuenta de la red social X -anteriormente Twitter- y se espera lograr 500 reclutas para el programa de formación militar que empezará en septiembre de 2026.

