El escritor argelino Boualem Sansal posa en París el 4 de septiembre de 2015. AFP

Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel

Este literato, de 81 años, ha pasado cerca de un año entre rejas por un delito de opinión, a pesar de su frágil estado de salud

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

El escritor franco-argelino Boualem Sansal ha recuperado la libertad. Argelia indultó este miércoles a este literato, de 81 años y enfermo de cáncer, prácticamente ... un año después de su arresto. Tras haberle mantenido entre rejas desde mediados de noviembre de 2024 por un simple delito de opinión, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, ha concedido una gracia presidencial al autor de '2084. El fin del mundo' o 'La aldea del alemán'. Su liberación supone un alivio tanto para la clase política francesa como para el mundo literario, que se había movilizado de manera considerable para denunciar su situación.

