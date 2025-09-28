Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer vota en un colegio moldavo. EFE

Alta movilización electoral en Moldavia, que hoy decide entre Europa y Rusia

La posible injerencia de Moscú y las amenazas de bomba no arredran a los ciudadanos ni a la diáspora, con largas colas delante de los centros de votacion

Álex Bustos

Álex Bustos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:29

Jornada electoral intensa en Moldavia este domingo. En este pequeño territorio de Europa Oriental con 2,4 millones de ciudadanos está en juego el rumbo ... del país y las dos principales opciones son la senda de la UE y volver al acercamiento con Moscú. El día de elecciones se preveía tenso después de una semana de ataques informáticos contra páginas oficiales del Gobierno y de la Comisión Electoral Central. En la misma semana también se prohibieron formaciones políticas como Moldova Mare y Corazón de Moldavia, dos formaciones prorrusas acusadas de financiación ilegal y compra de votos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  2. 2 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  3. 3

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  4. 4 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  5. 5

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  6. 6 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  7. 7 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  8. 8 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  9. 9 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  10. 10

    Más voluntad que acierto en el Covirán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alta movilización electoral en Moldavia, que hoy decide entre Europa y Rusia

Alta movilización electoral en Moldavia, que hoy decide entre Europa y Rusia