Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Las interferencias intencionadas en la navegación por GPS de los aviones comerciales, atribuidas a la guerra híbrida que supuestamente Rusia mantiene con Europa, se han ... disparado este año de manera alarmante, según denuncia el Servicio Alemán de Control del Tráfico Aéreo (DFS) en una información adelantada por el dominical 'Welt am Sonntag'.

El DFS registró entre enero y agosto de este año 447 avisos de tripulaciones de aviones que detectaron una avería o manipulación de su sistema de navegación por satélite durante el vuelo. Hace dos años solo se denunciaron 25 incidentes similares.

Según datos del Ministerio federal alemán de Transportes, se ha detectado un aumento significativo de las interferencias en las señales GPS, especialmente en la zona del mar Báltico y sobre los países bálticos. Al parecer, las señales de los satélites son interferidas mediante potentes transmisores terrestres o se envían señales engañosas.

Esta manipulación, denominada «spoofing», se considera mucho más peligrosa, ya que puede engañar a las tripulaciones de los aviones sobre su posición real. Este tipo de manipulaciones han aumentado considerablemente desde el ataque ruso a Ucrania en febrero de 2022, destacó el citado ministerio.

Los expertos del DFS subrayan que muchas de las señales de interferencia en la región del mar Báltico proceden del enclave ruso de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania, y podrían formar parte de la guerra híbrida de Rusia contra Occidente.

A principios de septiembre, el avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue víctima de una presunta perturbación en el GPS por parte de Rusia. Lo mismo sucedió más recientemente con el aparato de la Fuerza Aérea Española que trasladaba a la titular española de Defensa, Margarita Robles, a Lituania desde Madrid.

Los armadores de buques comerciales también informan repetidamente de interferencias similares en la región del mar Báltico. La Asociación Federal Alemana de la Industria Aeronáutica (BDL) califica los ataques de «amenaza para la seguridad de los aviones civiles» y exige una mayor protección de la aviación civil.

Mucho daño con poco esfuerzo

La BDL también se muestra alarmada por los recientes incidentes con drones que perturbaron el tráfico aéreo en Dinamarca. Estos incidentes demostraron «cómo se puede causar el mayor daño posible a infraestructuras críticas con muy poco esfuerzo», declara en el dominical Joachim Lang, director general de la BDL.

«Alemania necesita un centro de control interministerial para el intercambio continuo de información entre las autoridades de seguridad, los servicios de inteligencia y la economía», reclamó Lang. A última hora del jueves por la noche, se cerró el espacio aéreo sobre el aeropuerto danés de Aalborg debido a una alarma por aviones no tripulados.

Ya en la noche del martes, se tuvieron que suspender las operaciones aéreas en el aeropuerto de Copenhague porque varios drones de gran tamaño habían sobrevolado el recinto durante horas. Ante estos incidentes, el ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt , se ha pronunciado a favor de ampliar las competencias para la defensa contra estos aparatos.

Su catálogo de medidas prevé, entre otras cosas, que el ejército alemán pueda derribar en el futuro objetos voladores no tripulados bajo determinadas condiciones, señala el tabloide alemán 'Bild'. Se podrá intervenir con armas si un dron supone un peligro grave para la vida humana o para infraestructuras importantes y otras medidas defensivas no son suficientes.

En tales situaciones de crisis, según la información disponible, la autoridad decisoria recaerá en el Ministerio federal de Defensa. Un portavoz de Interior confirmó a 'Bild' que actualmente se están llevando a cabo conversaciones sobre una modificación de la Ley de Seguridad Aérea.

Los cambios correspondientes se llevan debatiendo desde hace tiempo y ya fueron iniciados por el Gobierno anterior. Sin embargo, la modificación de la ley aún debe ser aprobada por el Bundestag. La coalición gobernante alemana también está debatiendo un endurecimiento de las penas por la entrada ilegal en los terrenos de los aeropuertos.

Entre tanto, el ejército alemán ha declarado la defensa contra drones como prioridad en todas sus bases. Además, tiene previsto adquirir otros 47 sistemas de defensa Skyranger de Rheinmetall hasta 2029 y 31 sistemas Asul modernizados hasta 2028.

Ambos sistemas, desarrollados en Alemania en los últimos años a petición expresa del ejército local, se utilizarán para combatir los drones. Además, se prevé aumentar en 175 el número de inhibidores portátiles, que actualmente es de 367, para el próximo año.