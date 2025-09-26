Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un memorando firmado sobre la implementación de la pena de muerte en Washington DC. Reuters

Trump impondrá aranceles del 100% a los medicamentos que no se produzcan en EE UU

Es la medida más severa del magnate republicano desde la imposición de aranceles a prácticamente todos sus socios comerciales en el mundo

T. Nieva

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:35

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recuperado su guerra comercial global con el anuncio de nuevos aranceles de hasta el 100% a los ... medicamentos, así como tasas a los camiones de carga pesada y accesorios para remodelar el hogar y muebles.

