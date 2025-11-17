Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trump y Epstein en una escultura en Washington. EFE

Trump da un giro y pide a los republicanos que voten a favor de publicar los informes de Epstein

El escándalo amenaza con salpicar al presidente de Estados Unidos y le enfrenta incluso con sus seguidores

A. E.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este domingo por la noche -madrugada del lunes en España- a los republicanos de la Cámara ... de Representantes que apoyen la publicación de los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cuatro días después de que un comité del órgano legislativo publicara una serie de correos en los que el criminal fallecido afirmaba que Trump «pasó horas» con una de las víctimas de la red.

