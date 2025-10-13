Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ataque ruso contra edificios residenciales en Kostiantynivka. Reuters

Trump fija su nueva misión en Rusia

Se reunirá con Zelenski el viernes para discutir sobre los envíos de armamento, sobre todo los misiles de largo alcance Tomahawk

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:18

Comenta

Animado por el gran entusiasmo generado con el acuerdo de paz en Gaza, el presidente Trump afirmó que ahora toca enfocar los esfuerzos en la ... resolución de la guerra en Ucrania. «Es hora de centrarse en Rusia. Tenemos que acabar con lo la guerra de Rusia», declaró durante su discurso ante el parlamento israelí tras la liberación de los rehenes, señalando que su enviado de paz Steve Witkoff se concentrará en el conflicto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  2. 2

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  3. 3 La fundación Herogra proyecta un gran hospital oncológico en el PTS
  4. 4 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  5. 5 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  6. 6 El delito de ir a 207 km/h por una carretera de Motril con límite de cien
  7. 7 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  8. 8

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  9. 9 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  10. 10

    Rehabilitan un edificio de San Juan de Dios para construir seis viviendas turísticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Trump fija su nueva misión en Rusia

Trump fija su nueva misión en Rusia