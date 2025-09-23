Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trump y Melania observan a los medios al pararse la escalera.

Trump y Melania observan a los medios al pararse la escalera. Agencias

Trump se burla de la ONU: «Lo único que me han dado es un teleprónter roto y escaleras mecánicas estropeadas»

El presidente de Estados Unidos y la primera dama tuvieron un percance al entrar a la sede

G. Cuesta

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:07

Nadie se esperaba que unas escaleras mecánicas acabarían siendo la diana de las críticas de Donald Trump este martes en su intervención en la Asamblea ... General de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, se quedó a gusto poniendo en duda la utililidad de este organismo internacional, le afeó no «ayudar» a frenar las guerras en el mundo... y se burló del mismo al asegurar que solo le habían dado un «teleprónter roto y unas escaleras mecánicas estropeadas».

