Trump anuncia un nuevo ataque contra una narcolancha en el Caribe

El presidente publica un vídeo y asegura que la operación se ha saldado con la muerte de tres «narcoterroristas»

T. Nieva

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:51

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el Ejército ha realizado un nuevo ataque «letal» contra un «barco afiliado a ... una organización terrorista» y ha confirmado la muerte de tres presuntos narcotraficantes. «Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ha ordenado un ataque contra un buque en el área de responsabilidad del Comando sur de los Estados Unidos», publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

