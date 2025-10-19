Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un hombre disfrazado pide libertad en una de las marchas en Nueva York. Reuters

Protesta masiva en EE UU contra la «deriva autoritaria» de Trump

Cientos de miles de ciudadanos salen a la calle en más de 2.500 ciudades para denunciar las redadas de inmigrantes, la «militarización del país» o los recortes sanitarios

T. Nieva

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12

Comenta

Cientos de miles de manifestantes desafiaron este sábado la autoridad de Donald Trump con protestas organizadas en unas 2.600 ciudades de los cincuenta Estados ... del país. Bajo el lema 'No Kings' (sin reyes), las concentraciones rechazaron la aparente deriva autoritaria del presidente, con ejemplos que denunciaron los presentes como el cierre del Gobierno, el despliegue de la Guardia Nacional en diferentes capitales o las redadas masivas contra los inmigrantes, además de las iniciativas para recortar la asistencia social y sanitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  3. 3 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  4. 4

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  5. 5 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  6. 6

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  7. 7 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  8. 8

    La revuelta de Custodio Pérez: «Me llaman el Planeta del pueblo»
  9. 9

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  10. 10

    El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Protesta masiva en EE UU contra la «deriva autoritaria» de Trump

Protesta masiva en EE UU contra la «deriva autoritaria» de Trump