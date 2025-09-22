Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los gobiernos vuelven a darse cita en la Asamblea General de la ONU. AFP

La ONU celebra su 80 cumpleaños con menos influencia que nunca

Las guerras de Gaza y Ucrania vuelven a ser, como en 2024, el centro de la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha perdido tensión como mediadora y se ve asediada por el descenso de contribuciones

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:33

La ONU dedica este lunes la primera hora de su Asamblea General para recordar que es el 80º aniversario de la institución nacida en 1945 ... de un mundo en cenizas para salvaguardar el progreso, la seguridad y los derechos humanos. La efeméride es muy importante, pero a los socios les pilla en horas nada festivas. Con dos grandes guerras en marcha, la sombra de la crisis presupuestaria, una burocracia interna desmesurada y el protagonismo creciente de las superpotencias, el cónclave testará si Naciones Unidas es aún un valor trascendente en la la geopolítica mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  2. 2

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  3. 3

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  4. 4 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  5. 5 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  6. 6

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  7. 7 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  8. 8

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  9. 9

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  10. 10 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ONU celebra su 80 cumpleaños con menos influencia que nunca

La ONU celebra su 80 cumpleaños con menos influencia que nunca