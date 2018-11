Las nuevas de sanciones de EE UU a Irán entra en vigor esta medianoche Manifestación en Teherán ante la Embajada de EE UU. / EFE Los estudiantes toman Teherán para protestar contra las medidas y recordar el 39 aniversario de la toma de la Embajada estadounidense AGENCIAS Washington/Teherán Domingo, 4 noviembre 2018, 18:52

El Gobierno de Estados Unidos impondrá esta medianoche nuevas sanciones a Irán, anunciadas en mayo pasado cuando Washington abandonó el acuerdo nuclear con Teherán, aunque contempla exenciones para ocho países.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, explicó el viernes que EEUU planea eximir de manera temporal a un máximo de ocho países o «jurisdicciones» territoriales, que en los últimos tiempos han trabajado para «reducir a cero» sus importaciones de petróleo del país persa. «Hay una serie de lugares donde los países han hecho ya reducciones significativas en sus importaciones de petróleo crudo y necesitan un poco más de tiempo para llegar a cero, y vamos a darles ese tiempo», explicó hoy Pompeo en una entrevista con la cadena Fox News.

Pompeo no identificó a los países que se beneficiarán de la exención durante seis meses, pero se espera que entre ellos estén China, la India, Japón y Corea del Sur, según el diario 'The New York Times'.

Esta nueva batería de sanciones, la segunda contra Irán por parte del Ejecutivo estadounidense desde mayo, tendrá en su punto de mira los sectores energético, financiero y naval de la República Islámica. «Éstas serán las sanciones más duras jamás impuestas a la República Islámica de Irán», ha advertido este domingo el titular de Exteriores.

En la primera tanda, que entró en vigor el pasado 6 de agosto, se retomaron las sanciones a la compra de dólares estadounidenses por parte del Gobierno de Irán, a la adquisición de deuda iraní y al comercio de oro y otros metales preciosos, entre otros.

Con motivo de esta segunda ronda, el Departamento del Tesoro estadounidense incluirá más 300 nuevas entidades en su lista negra, aparte de otras 400 que volverán a ella tras haber salido en 2015, cuando se puso fin a las sanciones con Irán en virtud de la firma del acuerdo nuclear, conocido como Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés).

Las presuntas violaciones de ese pacto, así como la «influencia maligna» que ejerce el «régimen» iraní en Oriente Medio han sido los principales argumentos esgrimidos por la Casa Blanca desde hace meses para justificar las sanciones, que no han contado con el respaldo de la comunidad internacional.

Protestas en Teherán

Miles de estudiantes iraníes se han manifestado este domingo al grito de 'Muerte a América' por las calles de Teherán, en una protesta impulsada por el régimen coincidiendo con el aniversario de la toma de la Embajada estadounidense en 1979 para manifestar su rechazo a las sanciones de Washington.

Durante la movilización, transmitida en directo por la televisión estatal, los manifestantes han gritado proclamas contra Estados Unidos y han quemado banderas norteamericanas, una figura del Tío Sam y fotos del presidente estadounidense, Donald Trump, todo ello frente a la sede de la antigua legación diplomática norteamericana en la capital iraní.

Estudiantes radicales irrumpieron en la Embajada de Estados Unidos el 4 de noviembre de 1979, tras la caída del régimen del shá, apoyado por Estados Unidos, y mantuvieron secuestrados durante 444 días a 52 estadounidenses. Desde entonces, los dos países se han mantenido como enemigos, apoyando a bandos enfrentados en Oriente Próximo.

Los medios estatales iraníes han asegurado que miles de millones de iraníes han participado en manifestaciones contra Estados Unidos en la mayoría de las grandes ciudades y otras localidades del país, subrayando su apoyo al líder supremo del régimen, el ayatolá Alí Jamenei. Reuters no ha podido confirmar de manera independiente las cifras de participación en las protestas.