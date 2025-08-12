Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Mueren al menos tres personas en un tiroteo en un centro comercial de Texas

El supuesto tirador, con antecedentes de salud mental, ha sido detenido poco después de abrir fuego en un aparcamiento de Austin

T. Nieva

Martes, 12 de agosto 2025, 01:00

Al menos tres personas han fallecido este lunes a causa de un tiroteo en el aparcamiento de un centro comercial en Austin, Texas, cuyo sospechoso, ... que ha sido detenido poco más tarde, tendría antecedentes criminales y de salud mental, según las autoridades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  2. 2

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  3. 3 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  4. 4

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  5. 5 El Covirán Granada presenta sus nuevas equipaciones
  6. 6

    Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de Salobreña
  7. 7 El acueducto de un pueblo de Granada que trasladaba el agua de su laguna a otros lugares
  8. 8

    Silencio, abandono y frustración
  9. 9 Aemet activa el aviso naranja por calor en Granada con temperaturas por encima de los 40 grados
  10. 10

    Comienza la fase de nuevas altas en la campaña de abonados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mueren al menos tres personas en un tiroteo en un centro comercial de Texas

Mueren al menos tres personas en un tiroteo en un centro comercial de Texas