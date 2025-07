Kamala Harris renuncia a ser la candidata a gobernadora de California en 2026

M. Pérez Jueves, 31 de julio 2025, 12:40 Comenta Compartir

La exvicepresidenta demócrata, Kamala Harris, no se postulará al cargo de gobernadora de California después de que su círculo próximo sopesara en varias ocasiones esta ... posibilidad. Sin embargo, su renuncia no cierra su ciclo político. Más bien, despeja el camino para que pueda participar en la próxima campaña presidencial de 2028. Una lucha de colosos si Donald Trump, el republicano que le derrotó en enero, consigue retorcer la Constitución para poder presentarse a un tercer mandato, algo muy improbable a nivel jurídico e incluso natural. Al actual presidente de Estados Unidos le tocaría renovar el cargo con 82 años y los estadounidenses ya experimentaron con Joe Biden que la gerontocracia y el Despacho Oval no siempre congenian.

Sea como fuere, Kamala Harris ha roto un largo silencio, justo cuando comienza a pasar al olvido como referente político del Partido Demócrata. Si bien es cierto que por tradición el candidato derrotado no se inmiscuye en la política de su partido ni se embarca en cruzadas contra el ganador, los demócratas han vivido los últimos seis meses arrollados por el triunfo repúblicano, sin líderes ni tampoco un discurso capaz, lo que ha sido objeto de duras críticas por parte de sus bases e incluso de bastantes de sus cargos. Kamala ha mantenido en esta travesía un perfil bajo y distante de la esfera pública, como varios medios recordaron el pasado 30 de abril cuando reapareció en un acto en California para denunciar que Trump aboca a EE UU a una «crisis constitucional». En caso de que quisiera optar de nuevo a la Casa Blanca, es muy posible que la antigua fiscal general se viera obligada a competir en primarias con otros candidatos de su formación. Algunos ya se están preparando para ese salto, incluido Tim Walz, el veterano gobernador de Minnesota que le acompañó en su última aventura presidencial. El propio gobernador de California, Gavin Newson, suena también para esos comicios. En un largo comunicado, la exvicepresidenta dice que su renuncia a competir por el territorio dorado es fruto de una «profunda reflexión», pese a que «amo este Estado, su gente y su promesa. California es mi hogar». «Por ahora, mi liderazgo, y mi servicio público, no se centrará en cargos electos», añade en su declaración aunque advierte que sí espera »volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir demócratas en todo el país que lucharán con valentía y compartir más detalles sobre mis propios planes en los próximos meses». Kamala Harris asegura que estos últimos seis meses desde su derrota ante el líder republicano los ha dedicado a pensar «sobre este momento histórico de nuestra nación y la mejor manera de seguir luchando por el pueblo estadounidense». «Soy una servidora pública devota y, desde el inicio de mi carrera, he creído que la mejor manera de marcar la diferencia en la vida de las personas y luchar por un futuro mejor era mejorando el sistema desde dentro». La comunicación es lo suficientemente volátil para no sacar conclusiones sobre su futuro. Hasta anoche no había generado grande reacciones en el Partido Demócrata, quizá porque era creciente el número de dirigentes proclives a dar como algo natural su renuncia al Gobierno de California. Al actual mandatario, Gavin Newson, le tocará en 2026 poner fin a su legislatura y se prevé que habrá un nutrido grupo de candidatos dispuestos a sustituirle. La que fuera referente del partido en los pasados comicios a la Casa Blanca no parece entusiasmada por formar parte de una lista apretada de postulantes. Distintos medios han coincidido en los últimos tiempos en que Kamala, antigua exfiscal general y vicepresidenta, se encuentra más interesada en continuar su carrera dentro de la política nacional, bien como senadora o candidata al máximo cargo del país, y defender desde ahí «los valores demócratas». Entre sus asesores predominaba la idea de que ser la posible gobernadora de California podría acabar con esa proyección y no tuviera opción de concurrir a los comicios de 2028. Un líder carismático La exfiscal sabe manejarse en la incertidumbre. Lo ha hecho estos seis meses. Existen rumores de que ya está buscando grupos de apoyo político y económico enfocados a reactivar su carrera pública. También hay comentarios relativos a que el año próximo hará campaña por todo el país en favor de los democratas que se presentan a un escaño en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias. E incluso que publicará un libro y se prodigará en los medio con el fin de mantenerse presente en la opinión pública. Pero también existe la teoría de que, finalmente, a sus 60 años, Harris se alejará de la exposición y terminará en el sector privado, donde no tendría problemas para elegir entre ofertas de alta gama. El año 2028 todavía está muy lejos y hasta entonces hay expertos convencidos de que puede surgir un líder carismático, más referencial dentro del Partido Demócrata y con mayor respaldo entre las bases. Si bien es cierto que la exvicepresidenta ha ocupado valoraciones muy altas en las encuestas después de su derrota de enero, bastantes cargos internos consideran que su regreso a una carrera presidencial sería pernicioso: reflotaría la manera bochornosa en que se actuó con Joe Biden para apearle de la última campaña, el recuerdo de las divisiones en el partido y su pérdida de norte y fuelle posterior.

