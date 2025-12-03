Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hegseth en la picota por el Signalgate

Bajo investigación por rematar a los supervivientes de una narcolancha, el jefe del Pentágono se enfrenta a la acusación de haber puesto la seguridad nacional en riesgo por compartir los detalles del ataque a los hutíes en una aplicación comercial

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:46

Antes de que empezase la semana, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encontraba ya en el centro de una investigación por posibles crímenes de ... guerra en el Caribe, pero antes de que termine se enfrentará a las conclusiones de otra investigación, por haber puesto en riesgo la seguridad de sus hombres al compartir información crítica sobre un ataque a objetivos hutíes en la aplicación de Signal, cuando los cazas estaban aún en vuelo.

