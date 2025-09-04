Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump. EFE

Harvard gana la primera batalla legal contra el gobierno de Trump

La jueza concluye que la acusación de antisemitismo era «una cortina de humo» para atacarla ideológicamente

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:34

Harvard ganó ayer la primera batalla contra el envite del gobierno de Trump, que le ha congelado más de 2.700 millones de dólares en ... fondos federales dedicados a la investigación en represalia por no someterse a su control. La jueza Allison D. Burroughs ha coincidido con la universidad en que el gobierno utilizó esos fondos como presión para violar su libertad de expresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  2. 2

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  3. 3

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  4. 4

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  5. 5

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  6. 6

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  7. 7

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  8. 8

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  9. 9

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  10. 10

    Alhama dispensa una emotiva despedida a su párroco de los últimos 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Harvard gana la primera batalla legal contra el gobierno de Trump

Harvard gana la primera batalla legal contra el gobierno de Trump