Un grupo anti-Trump proyecta sobre el castillo de Windsor fotos relacionadas con el caso Epstein

Nada más bajarse del avión en su segunda visita de Estado al Reino Unido el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció un acuerdo por ... el que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses invertirán 42.000 millones de dólares en las islas británicas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la computación cuántica y la energía nuclear civil.

Aunque no parece que el viaje del presidente y la primera dama vaya a ser todo lo agradable que les gustaría. Activistas proyectaron el martes imágenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y del criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor, donde el dirigente norteamericano será recibido el miércoles en su visita de Estado a Reino Unido.

El grupo británico Led by Donkeys («Dirigidos por burros»), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video en una de las torres de la residencia real, situada al oeste de Londres.

Entre las imágenes proyectadas estaban retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual, imágenes de ambos hombres juntos y extractos de periódicos.

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo de este financiero, antes de romper con él. El caso también estuvo presente esta semana en la agenda del primer ministro británico, Keir Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que este mantenía con el criminal.

Decenas de manifestantes anti-Trump ya se congregaron en Windsor por la tarde para protestar contra la visita del presidente estadounidense. Y el miércoles, miles de personas tienen previsto manifestarse en Londres contra esta visita de Estado, la segunda que realiza Trump en Reino Unido.