Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vladímir Putin y Donald Trump, durante su último cara a cara en Alaska el pasado agosto. AFP

Trump impone más sanciones al sector petrolero de Rusia ante su falta de compromiso con la paz

El anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sale a la luz poco antes de una reunión entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:49

Comenta

A Donald Trump se le ha acabado la paciencia con Vladimir Putin. Además de cancelar la reunión tentativa en Budapest que tenían prevista para resolver ... la guerra de Ucrania, el mandatario ha decidido castigar la falta de colaboración rusa con nuevas sanciones. Algunos medios hablan incluso de que levantará las restricciones a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance, con los que podría intensificar sus ataques en territorio ruso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  2. 2 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  3. 3 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  4. 4 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  5. 5 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  6. 6 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  9. 9 Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros
  10. 10 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Trump impone más sanciones al sector petrolero de Rusia ante su falta de compromiso con la paz

Trump impone más sanciones al sector petrolero de Rusia ante su falta de compromiso con la paz